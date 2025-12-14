Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 710 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб;
- танків – 11 410 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од;
- артилерійських систем – 35 041 (+9) од;
- РСЗВ – 1 567 (+0) од;
- засоби ППО – 1 259 (+1) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од;
- крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од;
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1390-й день повномасштабної війни в Україні.
