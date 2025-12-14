Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 410 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 710 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб;
  • танків – 11 410 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од;
  • артилерійських систем – 35 041 (+9) од;
  • РСЗВ – 1 567 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 259 (+1) од;
  • літаків – 432 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од;
  • крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од;
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1390-й день повномасштабної війни в Україні.

