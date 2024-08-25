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Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень
фото: Гештаб

Покровський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті

За добу російські загарбники завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет, та 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Відбулося два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Дев’ять бойових зіткнень завершено, одне - досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. На цей час продовжуються дві атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. Три атаки зупинено, одна – триває. Ситуація під контролем наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються три з них.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Відбулося дев’ять боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває один ворожий штурм.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, чотири - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 288 окупантів, з них 121 - безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, три БПЛа, три авто та три одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, шість артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень завершено, чотири - досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Противник здійснив три безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 914-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб росіяни

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