На Курщині погіршилася ситуація – Deepstate

Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони

На думку аналітиків, найгіршим сценарієм буде вихід РФ безпосередньо на окраїни Суджі

З січня місяця окупанти нарощували свої спроможності контролю українського пересування, що призвело до погіршення ситуації у Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deepstate.

«Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином», – пишуть у Deepstate.

Після того, як окупанти відчули успіх, вони намагалися прорватися у село Новеньке у Сумській області.

«Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися – покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що досить «неприємним моментом» є просування росіян вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке.

«Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно», – повідомляють у Deepstate.

Підкреслюється, що найгіршим сценарієм буде вихід РФ безпосередньо на окраїни Суджі.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області – втрати росіян склали 14 військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

«У деяких випадках ворог, помітивши наші «пташки» намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло. Підтверджено знешкодження 14 окупантів».

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого у районі Селідового на Донеччині Сили оборони знищили склад, де зберігалися термобаричні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, також українські захисники уразили три важливі об'єкти для функціонування армії РФ. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. На цей час результати ураження уточнюються.