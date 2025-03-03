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Влучання шахеда в багатоповерхівку в Харкові: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Влучання шахеда в багатоповерхівку в Харкові: з’явились фото наслідків
Рятувальники вже ліквідували пожежу в Харкові
фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок нічної атаки на Харків постраждали восьмеро осіб

Ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

6 фото
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фото: ДСНС

«За попередніми даними, травмовано вісім осіб, серед них дитина. На місці працювали екстрені служби, кінологи та психологи. Для мешканців розгорнуто пункт допомоги», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, тим часом в російській Уфі пролунали два вибухи в районі підприємства «Оргсинтез». Зазначається, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів. Наразі на підприємстві пожежа.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.

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Теги: Харків пожежа війна рятувальники Україна ворог дрон

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