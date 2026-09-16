Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове Сумської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби захисники зупинили три ворожі штурми в районах Бачівська, Коренька та Гірок.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохівки.

На куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки.

На лиманському напрямку

Відбито cпроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На слов’янському напрямку

Противник здійснив сім штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки.

На краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки.

На покровському напрямку

Захисники зупинили 43 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Степів, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Водянського, Красноподілля, Новофедорівки та Василівки.

На гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив десять спроб просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Косівцевого, Різдвянки та Чарівного.

На оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Зарічного.

Нагадаємо, триває 1666-й день повномасштабної війни в Україні.