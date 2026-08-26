Рубіо розповів союзникам новий план США проти Ірану

Вашингтон вирішив утриматися від нових масштабних ударів та посилити економічний тиск на Тегеран

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона про зміну підходу до протистояння з Іраном. Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні бойові дії, натомість мають намір посилити санкції та військово-морську блокаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, останніми днями Рубіо провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ кількох країн-союзників. Держсекретар дав зрозуміти, що «наразі» США не планують ініціювати нові удари по Ірану. Основний акцент Вашингтон хоче зробити на інших інструментах тиску, зокрема на новій санкційній кампанії.

Водночас американська сторона не виключає застосування сили у разі нових атак з боку Ірану. За словами американського чиновника, Рубіо дав своїм колегам зрозуміти, що США не планують повертатися до великомасштабних бойових дій.

Нинішній підхід адміністрації президента США Дональда Трампа передбачає одночасне використання кількох інструментів. Вашингтон намагатиметься уникати нової масштабної військової кампанії, посилювати економічний тиск на Тегеран за допомогою санкцій і військово-морської блокади, а також збільшувати обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Одним із ключових факторів зміни американської стратегії стала ситуація в Ормузькій протоці. Військово-морські сили США розмінували основний судноплавний маршрут, що має дозволити збільшити кількість танкерів, які проходять через протоку.

Останніми тижнями американські військові також забезпечували проходження танкерів південним маршрутом поблизу узбережжя Оману. За даними американських чиновників, це дозволило збільшити обсяги нафти, яка надходить із Перської затоки на світовий ринок.

У Вашингтоні вважають, що такі дії суттєво зменшили можливості Тегерана використовувати Ормузьку протоку як важіль впливу на світові енергетичні ринки.

«Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США», – сказав один із американських чиновників.

Паралельно адміністрація Трампа посилює економічний тиск. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про санкційну кампанію Operation Economic Outcast. Вона передбачає розширення вторинних санкцій та посилення обмежень проти країн і компаній, які продовжують економічну співпрацю з Іраном.

Представник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що Вашингтон має намір перекривати фінансові канали, які залишилися у Тегерана.

«Іранська економіка знаходиться у вільному падінні, а армія розгромлена, і ми перекриваємо всі фінансові канали підтримки режиму, що залишилися. Президент ясно дав зрозуміти, що Тегеран не може мати ядерну зброю і що буде використовувати необхідні інструменти для досягнення цієї мети», – повідомив він.

За інформацією Axios, США наразі не ведуть переговорів з Іраном. Вашингтон розраховує, що посилення економічного та військово-морського тиску зрештою змусить іранську сторону повернутися за стіл переговорів.

Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які займаються переговорним напрямком з Іраном, відвідають Центральне командування США. Вони мають отримати брифінги про ситуацію на місцях.

Один з американських чиновників також заявив, що нинішня політика може зберігатися щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Після них можливість нової військової кампанії проти Ірану може бути розглянута повторно.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф закликали до припинення війни зі США на тлі поглиблення економічної кризи в країні. Посилення економічного тиску, інфляція та криза вартості життя стали одними з головних проблем для Тегерана.