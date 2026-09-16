Росія вдарила дроном по пасажирському потягу з Києва до Миколаєва (відео)

Наразі організовується трансфер пасажирів до Миколаєва

Росіяни атакували дроном пасажирський поїзд Київ – Миколаїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

«Ворог продовжує терористичне полювання за пасажирськими поїздами. Поцілили в поїзд 122 Київ – Миколаїв. Моніторингова команда УЗ завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів. Тож, всі цілі! Це найголовніше – дякую колегам за чіткість», – йдеться у повідомленні.

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Наразі організовується трансфер пасажирів до Миколаєва. «Пасажирам разом з Миколаївською ОВА організовуємо автобусний трансфер, щоб всі попри все дістались точки призначення», – додається у повідомленні.

До слова, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.