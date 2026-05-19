Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нині триває 1546-й день повномасштабної війни
Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА та іще три важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБів, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського, Караїчного.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував п’ять разів, в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве, Новосергіївка та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Бересток, Степанівка та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка та Покровськ.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував один раз в бік Воронного.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 22 атаки у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного, Староукраїнки, Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив чотири атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб окупанти

