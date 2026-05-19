Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ

Віталій Шабунін звільнився із української армії після чотирьох років служби через втрату зору

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про завершення військової служби на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). За його словами, причиною звільнення стала втрата більшої частини зору. Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни. Більше чотирьох років в Силах Оборони: половину з них – на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту – у Харкові та Києві», – написав Шабунін.

Своїм головним досягненням ексвійськовий називає захист ключової бойової ІТ-системи Збройних Сил України DELTA від «генеральської групи з Генштабу», яка намагалася знищити розробку заради корупційної схеми. Результатом цієї боротьби стало судове провадження проти заступника начальника Генштабу.

«Найбільше я пишаюсь вкладом у порятунок ключової бойової ІТ-системи української армії (DELTA). Тоді її майже добила впливова генеральська група з Генштабу. У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом», – зазначає Шабунін.

Водночас очільник Центру протидії корупції розповів, що його перебування в армії супроводжувалося постійним тиском з боку правоохоронних органів та військового командування через його громадську діяльність. За словами Шабуніна, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора відкрили проти нього сфабриковану кримінальну справу про «ухилення від служби». Самі ж умови служби, як стверджує активіст, влада перетворила на інструмент дискредитації.

«Службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, – в Офіс президента). Як тільки я почав розгортати підрозділ дронового ППО, мене наказом начальника Генштабу перевели в іншу бригаду на більш «значимі» задачі (наприклад, прибирати сміття), чим я і займався з липня минулого року», – написав Шабунін.

Після стабілізації стану здоров'я Шабунін планує повернутися до роботи в Центрі протидії корупції.

«Главком» писав, що Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через конфлікт із проросійським блогером Всеволодом Філімоненком. Його було визнано винним у побитті блогера Всеволода Філімоненка. Суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу – йдеться про насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд також зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи – близько 4 тис. грн. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Раніше повідомлялося, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).