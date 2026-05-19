Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ

glavcom.ua
Голова Центру протидії корупції завершив службу в Збройних Силах України
Віталій Шабунін звільнився із української армії після чотирьох років служби через втрату зору

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про завершення військової служби на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). За його словами, причиною звільнення стала втрата більшої частини зору. Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни. Більше чотирьох років в Силах Оборони: половину з них – на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту – у Харкові та Києві», – написав Шабунін.

Своїм головним досягненням ексвійськовий називає захист ключової бойової ІТ-системи Збройних Сил України DELTA від «генеральської групи з Генштабу», яка намагалася знищити розробку заради корупційної схеми. Результатом цієї боротьби стало судове провадження проти заступника начальника Генштабу.

«Найбільше я пишаюсь вкладом у порятунок ключової бойової ІТ-системи української армії (DELTA). Тоді її майже добила впливова генеральська група з Генштабу. У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом», – зазначає Шабунін.

Водночас очільник Центру протидії корупції розповів, що його перебування в армії супроводжувалося постійним тиском з боку правоохоронних органів та військового командування через його громадську діяльність. За словами Шабуніна, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора відкрили проти нього сфабриковану кримінальну справу про «ухилення від служби». Самі ж умови служби, як стверджує активіст, влада перетворила на інструмент дискредитації.

«Службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, – в Офіс президента). Як тільки я почав розгортати підрозділ дронового ППО, мене наказом начальника Генштабу перевели в іншу бригаду на більш «значимі» задачі (наприклад, прибирати сміття), чим я і займався з липня минулого року», – написав Шабунін.

Після стабілізації стану здоров'я Шабунін планує повернутися до роботи в Центрі протидії корупції.

«Главком» писав, що Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через конфлікт із проросійським блогером Всеволодом Філімоненком. Його було визнано винним у побитті блогера Всеволода Філімоненка. Суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу – йдеться про насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд також зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи – близько 4 тис. грн. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

Раніше повідомлялося, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

