Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог

Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Ворог здійснив понад пів сотні штурмів, зосередивши максимальний тиск на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Російські окупаційні війська вкотре довели, що їхнім обіцянкам та заявам не можна вірити. Попри так зване святкове перемир’я, яким Кремль намагався прикритися 9 травня, путінська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби. Як інформує «Главком», про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Цинічні удари по прикордонню

Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Сьогодні окупанти знову вдарили по Сумщині. Від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

Крім того, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ 10 разів обстріляла населені пункти та позиції наших військ. Там же зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки та Синельникового. Станом на 16:00 дві з цих спроб іще тривали.

Окупанти тиснуть на двох напрямках

Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут росіяни зосередили основні зусилля і від початку доби 17 разів намагалися потіснити наших воїнів у бік Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Удачного, Василівки, Молодецького та Новомиколаївки. Дві атаки досі тривають, наші захисники дають жорстку відсіч.

Також ворог активізувався на Гуляйпільському напрямку – там відбулося аж 13 атак. Росіяни штурмували позиції ЗСУ в напрямку Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Ситуація на Донбасі

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак у бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Русиного Яру.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку зафіксовано один ворожий штурм у бік Тихонівки.

Де ворог поставив штурми на паузу

Водночас на Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти активних наступальних дій не проводили.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просунутися не фіксуються. Збройні Сили України продовжують тримати оборону та виснажувати наступальний потенціал російських загарбників.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

Зеленський зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Кремль порушив перемир'я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився
У Львові 20-річний відвідувач торгового центру впав із третього поверху
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації

