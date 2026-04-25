«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську

Надія Карбунар
Чоловік раніше вже намагався вкоротити собі віку
«Самогубство не дуже вийшло, тому я скористався хвилею мобілізації», – заявив окупант

Черговий полонений російської армії шокував своєю мотивацією піти на війну. Чоловік обрав участь у бойових діях як спосіб скоїти самогубство. Як інформує «Главком», про це окупант під час обміну розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

35-річний полонений розказав, що підписав контракт у Нижньому Новгороді. На запитання про мету приїзду в Україну він відповів прямо: «Хотів здохнути».

Як з'ясувалося під час розмови, чоловік раніше вже намагався вкоротити собі віку. Однак вижив, отримавши при цьому важкі травми голови та інфаркт, що зробило його фактично інвалідом.

Окупант за національністю чеченець. Він зізнався, що через попередні травми мав серйозні проблеми з роботою мозку: на певний час втрачав здатність говорити, не міг розв'язувати прості завдання та страждав від постійного головного болю. Коли ж почалася чергова хвиля набору до лав ЗС РФ, він вирішив використати війну як альтернативний метод суїциду.

«Самогубство не дуже вийшло, тому я скористався хвилею мобілізації», – цинічно пояснив полонений.

Життєві обставини, які підштовхнули його до такого рішення, були «різні» – як особисті, так і сімейні, заявив окупант. На фронті він уже встиг отримати контузію від вибуху, що ще більше погіршило його стан – виникли проблеми з мовленням та пам'яттю. У результаті чергового обміну чеченець повертається у Росію. Тож у нього є реальний шанс повернутися на фронт та завершити задумане.

Нагадаємо, 24 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Особливість обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Читайте також:

Військова частина, на яку навів ворожі ракети засуджений пенсіонер
Пенсіонер із Хмельниччини навів «Шахеди» на військові склади. На суді він заявив, що так розважався
19 квiтня, 19:15
Україна надасть партнерам інформацію про санкційні пакети для узгодження обмежень
Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ
17 квiтня, 16:43
Нині триває 1514-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
17 квiтня, 08:24
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
FT: Росія готує масштабний наступ у Донецькій області
17 квiтня, 02:29
Під Покровськом і Мирноградом погіршується ситуація
Бої за Мирноград та Покровськ: аналітики DeepState дали тривожний прогноз
16 квiтня, 05:18
Акторка Олена Кравець вперше за довгий час показала свого чоловіка
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
14 квiтня, 11:19
Після освячення паски передаються українським військовим через капеланську службу та доставляються безпосередньо у бойові підрозділи
Православна церква України та Фонд Молчанової передали 12 тисяч пасок українським військовим (фото)
11 квiтня, 14:45
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
9 квiтня, 15:02
У ліквідованого окупанта залишилося п'ятеро дітей
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу
28 березня, 11:14

Пілот Су-27 поліг під час виконання завдання. Згадаймо Героя України Олександра Довгача
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 25 квітня 2026: традиції та молитва
«Укрзалізниця» додала жіночі вагони на трьох нових маршрутах з 1 травня
Від жарту до криміналу: кіберполіція звернулася до школярів
Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
