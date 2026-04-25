«Хотів здохнути». Полонений окупант здивував причиною, через яку опинився у війську

«Самогубство не дуже вийшло, тому я скористався хвилею мобілізації», – заявив окупант

Черговий полонений російської армії шокував своєю мотивацією піти на війну. Чоловік обрав участь у бойових діях як спосіб скоїти самогубство. Як інформує «Главком», про це окупант під час обміну розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

35-річний полонений розказав, що підписав контракт у Нижньому Новгороді. На запитання про мету приїзду в Україну він відповів прямо: «Хотів здохнути».

Як з'ясувалося під час розмови, чоловік раніше вже намагався вкоротити собі віку. Однак вижив, отримавши при цьому важкі травми голови та інфаркт, що зробило його фактично інвалідом.

Окупант за національністю чеченець. Він зізнався, що через попередні травми мав серйозні проблеми з роботою мозку: на певний час втрачав здатність говорити, не міг розв'язувати прості завдання та страждав від постійного головного болю. Коли ж почалася чергова хвиля набору до лав ЗС РФ, він вирішив використати війну як альтернативний метод суїциду.

«Самогубство не дуже вийшло, тому я скористався хвилею мобілізації», – цинічно пояснив полонений.

Життєві обставини, які підштовхнули його до такого рішення, були «різні» – як особисті, так і сімейні, заявив окупант. На фронті він уже встиг отримати контузію від вибуху, що ще більше погіршило його стан – виникли проблеми з мовленням та пам'яттю. У результаті чергового обміну чеченець повертається у Росію. Тож у нього є реальний шанс повернутися на фронт та завершити задумане.

Нагадаємо, 24 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни.

Особливість обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями. Більшість звільнених незаконно утримувались на території Чечні. Проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.