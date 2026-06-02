Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року

В Україні триває 1560-й день повномасштабної війни

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському напрямку

Наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку

Ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 10 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 10 атак, поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Противник два рази атакував у районах населених пунктів Товсте та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у бік Антонівського мосту.

