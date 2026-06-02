Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
В Україні триває 1560-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 2 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 2

Противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед поблизу Курилівки, Богуславки та в бік Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 4

Ворог 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Озерного та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 10 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили 10 атак, поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Миколайпілля, Кучерового Яру і Нового Шахового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 8

Противник два рази атакував у районах населених пунктів Товсте та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 9

Окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 10

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року фото 11

Наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1560-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог окупанти війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
31 травня, 07:55
Відкрити другий фронт з боку Білорусі – мрія Путіна
Вторгнення з Білорусі: чому цей сценарій не можна відкидати
29 травня, 17:37
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
29 травня, 06:20
Зеленський: Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу Сполучених Штатів
Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України
27 травня, 23:32
В окупованому Луганську було вбито 23-річного студента Валерія Аверіна
На війні в Україні вперше ліквідовано студента, завербованого до дронових військ РФ
12 травня, 18:41
Окупанти вночі вдарили по Київщині
Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч
12 травня, 09:52
Путінський парад пройшов блискавично швидко та без військової техніки
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
11 травня, 13:01
Ситуація на фронті 10 травня
Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу
10 травня, 22:29
Атака на Дніпро, переговори США та Ірану: головне за ніч 7 травня
Атака на Дніпро, переговори США та Ірану: головне за ніч 7 травня
7 травня, 05:12

Події в Україні

Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
Втрати ворога станом на 2 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 2 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua