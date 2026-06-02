Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Наслідки ворожої атаки по Україні, 2 червня 2026 рік
фото: ДСНС Київщини
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ворожа атака відбувалася у кілька хвиль і тривала до самого ранку

У ніч проти 2 червня російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні безпілотники, а також крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Ворожа атака відбувалася у кілька хвиль і тривала до самого ранку, інформує «Главком».

Дронова атака: перша хвиля

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна атака розпочалася ввечері 1 червня, після 21:00. Групи ворожих безпілотників заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків і тримали курс на різні міста України.

Ракетний удар: Калібри та стратегічна авіація

Крилата ракета «Калібр»
Крилата ракета «Калібр»
фото: Вікіпедія

Ближче до опівночі ворог перейшов до ракетного терору: 

  • Пуски з моря: спочатку росіяни запустили крилаті ракети морського базування типу «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Після 01:10 ці ракети фіксували над Україною; основним напрямком їхнього руху був Дніпро.
  • Зліт бомбардувальників: паралельно з цим окупанти підняли в небо стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.
  • Наступні хвилі: чергові пуски крилатих ракет відбулися спочатку з бортів Ту-160, а ближче до ранку – з Ту-95МС. Ці ракети тримали курс на Київ.
«Калібр» – це російська крилата ракета великої дальності, яку найчастіше запускають із кораблів та підводних човнів. Летить на наднизькій висоті (10–50 метрів над землею), огинаючи рельєф місцевості. Через це її важче помітити радіолокаційними системами (радарами). Ракета може змінювати свій маршрут безпосередньо у повітрі, заплутуючи українські протиповітряні сили.

Точна вартість ракети «Калібр» достеменно невідомі. Російські медіа поширюють інформацію про те, що вартість однієї ракети для Росії становить нібито близько $300 тис.

Водночас певний час в інформаційному просторі України фігурувала інформація про те, що вартість ракети «Калібр» становить близько $6,5 млн. Однак видання Defence Express проаналізувало дані та порівняло з цінами інших ракет, зокрема американських Tomahawk, вартістю близько $2 млн. Експерти дійшли висновку, що, ймовірно, такі дані з'явилися через експортні угоди цих ракет до Індії. Тому, на думку експертів, вартість однієї ракети для Росії коливається у межах одного мільйона доларів.

Удар балістикою та Цирконами

Гіперзвукова ракета «Циркон»
Гіперзвукова ракета «Циркон»
фото: Вікіпедія

У проміжку орієнтовно з 02:15 до 03:00 російська армія підключила до обстрілу швидкісне озброєння. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог атакував Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими «Цирконами». Швидкісні цілі також летіли у напрямку Харкова та Запоріжжя.

«Циркон» – це найновіша російська гіперзвукова крилата ракета. Спочатку вона створювалася як протикорабельна зброя для ураження великих суден (авіаносців, фрегатів), але Росія адаптувала її та використовує для ударів по наземних цілях в Україні. Головна небезпека «Циркону» – це екстремальна швидкість і час підльоту. Час підльоту до українських міст, наприклад, із Криму становить лічені хвилини (до Києва – приблизно 3–7 хвилин).

Військові експерти та профільні видання зазначають, що реальна вартість «Циркону» сягає від 10 до $20 млн.

Напрямки удару

Основний напрямок удару – Київ та Київська область, Дніпро, Харків та Запоріжжя. За даними Telegram-канал «ППО радар», було застосовано понад 40 ракет та до 300 дронів різних типів.

Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні фото 1

«Главком» писав, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці. 

Також російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей. 

Читайте також:

Теги: Харків Дніпро балістичні ракети дрон ракетна атака Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
3 травня, 05:57
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
4 травня, 21:21
Під час огляду речей фігуранта поліцейські виявили 70 тис. грн викрадених коштів
Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія
6 травня, 09:46
Путін готовий прийняти Зеленського в Москві, заявив Ушаков
Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
9 травня, 18:51
Правоохоронці кажуть, що ФСБ нещодавно «активувала» агента і доручила йому переїхати до столиці для збору даних про публічних людей
Планував удар по будинку голови ДСНС. СБУ затримала російського агента
22 травня, 11:10
Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA
18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України
11 травня, 10:16
У мережі оцінили реальні успіхи російського «Орєшніка» по Україні
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
24 травня, 12:36
Окупанти намагаються прорватися до Малої Токмачки, але ЗСУ стримують атаки
Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових
26 травня, 17:31
Військовий аеродром знаходиться у Воронежі
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
27 травня, 07:39

Події в Україні

Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
Втрати ворога станом на 2 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 2 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua