Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ворожа атака відбувалася у кілька хвиль і тривала до самого ранку

У ніч проти 2 червня російські війська завдали чергового масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні безпілотники, а також крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Ворожа атака відбувалася у кілька хвиль і тривала до самого ранку, інформує «Главком».

Дронова атака: перша хвиля

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна атака розпочалася ввечері 1 червня, після 21:00. Групи ворожих безпілотників заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків і тримали курс на різні міста України.

Ракетний удар: Калібри та стратегічна авіація

Крилата ракета «Калібр» фото: Вікіпедія

Ближче до опівночі ворог перейшов до ракетного терору:

Пуски з моря: спочатку росіяни запустили крилаті ракети морського базування типу «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Після 01:10 ці ракети фіксували над Україною; основним напрямком їхнього руху був Дніпро.

спочатку росіяни запустили крилаті ракети морського базування типу «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Після 01:10 ці ракети фіксували над Україною; основним напрямком їхнього руху був Дніпро. Зліт бомбардувальників: паралельно з цим окупанти підняли в небо стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

паралельно з цим окупанти підняли в небо стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Наступні хвилі: чергові пуски крилатих ракет відбулися спочатку з бортів Ту-160, а ближче до ранку – з Ту-95МС. Ці ракети тримали курс на Київ.

«Калібр» – це російська крилата ракета великої дальності, яку найчастіше запускають із кораблів та підводних човнів. Летить на наднизькій висоті (10–50 метрів над землею), огинаючи рельєф місцевості. Через це її важче помітити радіолокаційними системами (радарами). Ракета може змінювати свій маршрут безпосередньо у повітрі, заплутуючи українські протиповітряні сили.

Точна вартість ракети «Калібр» достеменно невідомі. Російські медіа поширюють інформацію про те, що вартість однієї ракети для Росії становить нібито близько $300 тис.

Водночас певний час в інформаційному просторі України фігурувала інформація про те, що вартість ракети «Калібр» становить близько $6,5 млн. Однак видання Defence Express проаналізувало дані та порівняло з цінами інших ракет, зокрема американських Tomahawk, вартістю близько $2 млн. Експерти дійшли висновку, що, ймовірно, такі дані з'явилися через експортні угоди цих ракет до Індії. Тому, на думку експертів, вартість однієї ракети для Росії коливається у межах одного мільйона доларів.

Удар балістикою та Цирконами

Гіперзвукова ракета «Циркон» фото: Вікіпедія

У проміжку орієнтовно з 02:15 до 03:00 російська армія підключила до обстрілу швидкісне озброєння. За повідомленнями моніторингових каналів, ворог атакував Київ балістичними ракетами та гіперзвуковими «Цирконами». Швидкісні цілі також летіли у напрямку Харкова та Запоріжжя.

«Циркон» – це найновіша російська гіперзвукова крилата ракета. Спочатку вона створювалася як протикорабельна зброя для ураження великих суден (авіаносців, фрегатів), але Росія адаптувала її та використовує для ударів по наземних цілях в Україні. Головна небезпека «Циркону» – це екстремальна швидкість і час підльоту. Час підльоту до українських міст, наприклад, із Криму становить лічені хвилини (до Києва – приблизно 3–7 хвилин).

Військові експерти та профільні видання зазначають, що реальна вартість «Циркону» сягає від 10 до $20 млн.

Напрямки удару

Основний напрямок удару – Київ та Київська область, Дніпро, Харків та Запоріжжя. За даними Telegram-канал «ППО радар», було застосовано понад 40 ракет та до 300 дронів різних типів.

«Главком» писав, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці.

Також російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.