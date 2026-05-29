Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон

Наталія Порощук
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
фото: Faytuks Network
У ніч на 29 травня Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один із безпілотників залетів у країну і впав на дах житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Румунії.

«Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а внаслідок удару сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Радари Міністерства оборони виявили дрони, що рухалися поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, о 01:19 злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT румунських ВПС. Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу тривалості тривоги.

Національний військовий командний центр (ядро) поінформував генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів щодо оповіщення населення. У цьому контексті були надіслані повідомлення RO-Alert для повітів Тулча, Галац та Браїла.

«Ситуація динамічно змінюється, і ми надаватимемо офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними», – додало відомство.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії.

