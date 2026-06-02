Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил

Наслідки атаки на Харківщину у ніч на 2 червня

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Зафіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

У ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Про це звітують Повітряні сили ЗСУ, пише «Главком».

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Росія атакувала Україну з кількох напрямків, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, запущені з території Брянської, Курської, Ростовської областей і тимчасово окупованого Криму. Крім того, ударні безпілотники запускали з російських регіонів Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

вісім протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

33 балістичні ракети «Іскандер-М»;

27 крилатих ракет Х-101;

п'ять крилатих ракет «Калібр»;

656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет«Іскандер-М»;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети «Калібр»;

602 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Варто зазначити, що вночі російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом опинилися вісім районів столиці, де були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади, навчальні установи, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Після обстрілу над Києвом піднімалися густі стовпи диму від численних пожеж. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атак, розбирають завали та обстежують пошкоджені будівлі. За останніми даними, внаслідок нічного удару загинули чотири людини, ще понад 50 дістали поранення, серед них є діти.

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

Також цієї ночі Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Кам'янське, Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Найбільше постраждав Дніпро. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 33 отримали поранення.