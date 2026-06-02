Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла

Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня

Окупанти атакували п'ять районів області ракетами та безпілотниками

Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Кам'янське, Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Найбільше постраждав Дніпро. У місті частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі та автомобілі. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 33 отримали поранення.

Серед постраждалих – 22-річний хлопець та 71-річна жінка, які перебувають у важкому стані. До лікарень також госпіталізували 24 людей, зокрема 16-річного хлопця та 13-річну дівчинку. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта поранених проходитимуть лікування амбулаторно.

У Кам'янському пошкоджень зазнали адміністративна будівля та багатоквартирні будинки. Поранення отримали троє людей — 50-річний чоловік та жінки віком 49 і 72 роки. Усіх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по Васильківській громаді. Через атаку загорілася будівля, що не експлуатувалася. На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Внаслідок ворожої атаки там виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. За останніми даними, у столиці загинули четверо людей, ще понад 50 отримали поранення. Пошкодження зафіксовані у восьми районах міста

На Київщині внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.

Також Главком показав приблизну мапу руху ракет та дронів цієї ночі. Основний напрямок удару – Київ та Київська область, Дніпро, Харків та Запоріжжя.