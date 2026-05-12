На війні в Україні вперше ліквідовано студента, завербованого до дронових військ РФ

glavcom.ua
Ростислав Вонс
В окупованому Луганську було вбито 23-річного студента Валерія Аверіна
фото: BBC

Сили оборони знищили окупанта всього через три місяці після початку служби в російській армії

У тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано 23-річного студента Валерія Аверіна. Його було завербовано на війну проти України, коли він навчався на останньому курсі Бурятського республіканського технікуму будівельних та промислових технологій. Це перший підтверджений випадок смерті студента, завербованого в рамках масштабної кампанії, яку російське Міністерство оборони проводить у вишах і коледжах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Журналісти виявили повідомлення про загибель Аверіна в офіційній групі Кяхтинського району Бурятії у нині забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте».

Юнак підписав контракт 3 січня, до 24 березня пройшов навчання на оператора БпЛА і загинув 6 квітня – всього через три місяці після початку служби, розповіла прийомна мати Аверіна Оксана Афанасьєва. За кілька днів до загибелі, 2 квітня, хлопець востаннє зв’язався з мамою і повідомив, що їде туди, де немає зв’язку. За версією командування, він загинув під час мінометного обстрілу.

«Дитина три місяці навчалася на БпЛА, а ми відправили її в штурм, у справжню м’ясорубку, хоча вона й не служила в армії. Він дуже хотів служити, але в армію його не взяли, мовляв, психічно неврівноважений. Він мене обдурив, сказав, що поїхав заробляти на Wildberries. І коли я дізналася, що він підписав контракт, я ледь не збожеволіла. Я кажу: «Ти що наробив? Ти куди пішов?» Він сказав: «Нічого зі мною не станеться, все буде нормально, не переймайся», – каже Оксана Афанасьєва.

У якому саме підрозділі він служив – невідомо. За словами прийомної матері юнака, загинув ще один студент, якого завербували з того самого коледжу. Журналістам не вдалося незалежно підтвердити цю інформацію.

Як повідомляють журналісти, в коледжі Аверіна регулярно проводили агітаційні заходи на користь служби за контрактом та організували «виставку інженерного спорядження».

Нагадаємо, кампанія з примусу студентів до контрактної служби в російські армії триває з грудня 2025 року. Студентам пропонують укласти контракт з Міноборони на рік, взяти академічну відпустку та повернутися до навчання після служби оператором БПЛА нібито далеко від фронту.

