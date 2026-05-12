Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Окупанти вночі вдарили по Київщині
фото: ДСНС Київщини

За словами президента, через атаки є поранені та загиблі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за цю ніч росіяни випустили по Україні понад 200 ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив про пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садка та цивільного локомотива на залізниці внаслідок ударів РФ. За його словами, через атаки є поранені та загиблі. Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв.

«Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

До слова, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку.

Також уночі російська терористична армія атакувала населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти.

До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.

