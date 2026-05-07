Атака на Дніпро, переговори США та Ірану: головне за ніч 7 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч 7 травня 2026 року

У ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Світ завмер у очікуванні відповіді Тегерана на останню пропозицію США, яка має офіційно покласти край війні, що триває з лютого. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу низки великих аеропортів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 травня:

Нічна атака на Дніпро

У ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий квартал, спричинивши пожежу та руйнування. Сили оборони працювали по цілях, проте ворог застосував тактику постійної зміни курсу дронів над містом.

Іран розглядає пропозицію США припинити війну

У середу, 6 травня, Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що переговори протягом останніх 24 годин були «дуже хорошими». Президент США впевнений, що Іран прагне угоди. Проте ще раніше того ж дня його тон був значно жорсткішим: у мережі Truth Social Трамп назвав згоду Тегерана «великим припущенням» і пригрозив відновити масовані бомбардування, якщо домовленість не буде досягнута.

Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара

Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу низки великих аеропортів. Причиною називають забезпечення безпеки польотів під час фінальних репетицій повітряної частини параду до 9 травня.

Сьогодні вночі та вранці було введено обмеження на прийом і випуск повітряних суден у московському аеропорту Внуково. Проте географія обмежень значно ширша: до нього приєдналися регіональні вузли у Саратові, Пензі, Пскові, Калузі та Ярославлі. Також продовжують діяти обмеження у прифронтових та південних містах – Геленджику та Краснодарі.

Переговори ЄС та США провалилися під загрозою санкцій Трампа

Марафон переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно. Європейські інституції не змогли дійти згоди щодо імплементації торговельної угоди зі США, що ставить під удар європейський автопром. Дональд Трамп уже готує відповідь у вигляді 25% мит.

У Газі ліквідовано сина очільника ХАМАС Халіля аль-Хайї

Увечері 6 травня стало відомо про загибель Аззама аль-Хайї, сина одного з ключових лідерів радикального палестинського руху ХАМАС Халіля аль-Хайї. Це вже чергова втрата у родині високопосадовця внаслідок багаторічного протистояння з ЦАХАЛ.