Що отримає людина при вступі до армії. Список

Українські військові отримують 46 позицій армійського спорядження

Оперативне командування «Захід» показало розпаковку усіх речей, які отримає людина, коли потрапить до армії. Зокрема, до списку ввійшли балістичний шоком, бронежилет, одяг, взуття тощо.

Повний список речового забезпечення військовослужбовця:

кашкет польовий;

кепі (тип К);

панама літня польова;

шапка-феска (шапка-підшоломник);

шапка зимова;

костюм літній польовий;

штани костюма літнього польового;

костюм-утеплювач;

костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо;

куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова);

штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові);

сорочка-поло;

сорочка бойова;

рукавички демісезонні;

рукавички зимові;

шарф-труба літній;

шарф-труба зимовий;

фуфайка (з короткими рукавами);

труси чоловічі;

білизна натільна демісезонна;

білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові);

шкарпетки літні (трекінгові);

шкарпетки зимові (трекінгові);

напівчеревики;

черевики з високими берцями літні або черевики літні;

черевики з високими берцями зимові;

капці казармені;

бахіли утеплені;

чоботи гумові;

рукавички тактичні;

беруші спеціальні індивідуальні;

ремінь брючний;

сумка транспортна індивідуальна;

сумка адміністративна;

сумка-підсумок для предметів особистої гігієни;

мішок спальний;

килим спальний польовий ізоляційний;

сидіння польове ізоляційне;

чохол для фляги індивідуальної польової;

казанок індивідуальний польовий;

фляга індивідуальна польова;

чохол для шолома бойового балістичного;

чохол для бронежилета модульного;

окуляри захисні балістичні;

шолом бойовий балістичний;

бронежилет модульний.

Нагадаємо, вартість утримання одного бійця Збройних сил України без зброї складає 1,2 млн грн.

Раніше Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося, військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20,1 тис. грн основного грошового забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.