Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що отримає людина при вступі до армії. Список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Що отримає людина при вступі до армії. Список
Вартість утримання одного бійця Збройних сил України без зброї складає 1,2 млн грн
фото: Facebook/ОК «Захід»

Українські військові отримують 46 позицій армійського спорядження

Оперативне командування «Захід» показало розпаковку усіх речей, які отримає людина, коли потрапить до армії. Зокрема, до списку ввійшли балістичний шоком, бронежилет, одяг, взуття тощо.

Повний список речового забезпечення військовослужбовця:

  • кашкет польовий;
  • кепі (тип К);
  • панама літня польова;
  • шапка-феска (шапка-підшоломник);
  • шапка зимова;
  • костюм літній польовий;
  • штани костюма літнього польового;
  • костюм-утеплювач;
  • костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо;
  • куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова);
  • штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові);
  • сорочка-поло;
  • сорочка бойова;
  • рукавички демісезонні;
  • рукавички зимові;
  • шарф-труба літній;
  • шарф-труба зимовий;
  • фуфайка (з короткими рукавами);
  • труси чоловічі;
  • білизна натільна демісезонна;
  • білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові);
  • шкарпетки літні (трекінгові);
  • шкарпетки зимові (трекінгові);
  • напівчеревики;
  • черевики з високими берцями літні або черевики літні;
  • черевики з високими берцями зимові;
  • капці казармені;
  • бахіли утеплені;
  • чоботи гумові;
  • рукавички тактичні;
  • беруші спеціальні індивідуальні;
  • ремінь брючний;
  • сумка транспортна індивідуальна;
  • сумка адміністративна;
  • сумка-підсумок для предметів особистої гігієни;
  • мішок спальний;
  • килим спальний польовий ізоляційний;
  • сидіння польове ізоляційне;
  • чохол для фляги індивідуальної польової;
  • казанок індивідуальний польовий;
  • фляга індивідуальна польова;
  • чохол для шолома бойового балістичного;
  • чохол для бронежилета модульного;
  • окуляри захисні балістичні;
  • шолом бойовий балістичний;
  • бронежилет модульний.

Нагадаємо, вартість утримання одного бійця Збройних сил України без зброї складає 1,2 млн грн.

Раніше Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося, військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20,1 тис. грн основного грошового забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Теги: ЗСУ армія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівський Tornado із Storm Shadow під час кампанії проти єменських хуситів
Удари далекобійними ракетами по території РФ. Історичні паралелі
31 травня, 19:26
Зарплати членів правління «Суспільне мовлення» – трохи більше 200 тис. грн за місяць
Які зарплати у керівників «Суспільного», «Ради» та «Дому»? Мовники показали бухгалтерію Війна і медіа
27 травня, 16:00
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 травня, 07:57
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ
Прихильниця Путіна та спортивна чиновниця Вяльбе поскаржилася, що їй погрожують статуеткою
5 червня, 12:56
Український дрон у небі над Північню Осетією
Стало відомо, хто стоїть за атакою на російський Моздок
8 червня, 12:40
Триває 845-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
17 червня, 07:14
Вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку
Україна повернула тіла 254 загиблих героїв
14 червня, 12:36
В район Часового Яру було 292 обстріл
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина
16 червня, 23:41
За попередньою інформацією, до нового пакета допомоги увійде озброєння на $150 млн
США можуть найближчим часом оголосити нову допомогу Україні на $150 млн
24 червня, 21:11

Події в Україні

Що отримає людина при вступі до армії. Список
Що отримає людина при вступі до армії. Список
Розвідка показала, як «народний супутник» допомагає знищувати окупантів (фото)
Розвідка показала, як «народний супутник» допомагає знищувати окупантів (фото)
Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті
Онлайн карта бойових дій в Україні на 26.06.2024: ситуація на фронті
Росія скинула авіабомбу на Селидове, пошкоджені будинки та будівля ДСНС
Росія скинула авіабомбу на Селидове, пошкоджені будинки та будівля ДСНС
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
9541
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
6781
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
4869
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua