«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака

Новий заступник Буданова Сергій Кислиця глибоко знає психотип американців, упевнений колишній міністр Кулеба

Міністр закордонних справ у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба назвав офіційних осіб, які сьогодні представляють Україну у переговорах із США. Як передає «Главком», про це сьогодні експосадовець заявив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

«Головна трансформація, яку ми побачили: замість попереднього керівника Офісу президента, який на собі замкнув спілкування з американцями, прийшли, щонайменше дві людини. Це Рустем Умєров і Кирило Буданов. А ще Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу президента – «Главком»), який дуже добре і глибоко розуміє американців; знає їхній психотип. На мою думку, тріо Буданов-Умєров-Кислиця – це сильніша конфігурація», – вважає ексміністр.

На думку Кулеби, зміна формату осіб, які від України комунікують із США, дозволила позбавитися монополії на інформацію та її тлумачення (що було при попередньому керівнику Андрію Єрмаку – «Главком»).

Крім того, колишній міністр зазначив, що після лютневого скандалу в Овальному кабінеті, президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців». «Це єдина модель, яка дає нам простір для маневрів», – впевнений Кулеба.

Як повідомляв «Главком», після звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака президент Володимир Зеленський ухвалив рішення: у перемовинах про завершення війни братимуть участь начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки.

Також 3 січня Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі із Сергієм Кислицею обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. А саме – забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.