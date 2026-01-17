Головна Країна Політика
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
«Сильна конфігурація». Ексглава МЗС Кулеба оцінив переговорну команду, яка замінила Єрмака
Президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців», вважає ексміністр Дмитро Кулеба
Новий заступник Буданова Сергій Кислиця глибоко знає психотип американців, упевнений колишній міністр Кулеба

Міністр закордонних справ у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба назвав офіційних осіб, які сьогодні представляють Україну у переговорах із США. Як передає «Главком», про це сьогодні експосадовець заявив у Хмельницькому під час презентації своєї книги «Дипломатична кухня воєнного часу».

«Головна трансформація, яку ми побачили: замість попереднього керівника Офісу президента, який на собі замкнув спілкування з американцями, прийшли, щонайменше дві людини. Це Рустем Умєров і Кирило Буданов. А ще Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу президента – «Главком»), який дуже добре і глибоко розуміє американців; знає їхній психотип. На мою думку, тріо Буданов-Умєров-Кислиця – це сильніша конфігурація», – вважає ексміністр.

На думку Кулеби, зміна формату осіб, які від України комунікують із США, дозволила позбавитися монополії на інформацію та її тлумачення (що було при попередньому керівнику Андрію Єрмаку – «Главком»).

Крім того, колишній міністр зазначив, що після лютневого скандалу в Овальному кабінеті, президент Володимир Зеленський «намацав єдину правильну лінію щодо президента США – пестити Дональда Трампа і постійно підштовхувати європейців». «Це єдина модель, яка дає нам простір для маневрів», – впевнений Кулеба.

Як повідомляв «Главком», після звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака президент Володимир Зеленський ухвалив рішення: у перемовинах про завершення війни братимуть участь начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки.

Також 3 січня Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі із Сергієм Кислицею обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. А саме – забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Сергій Кислиця Кирило Буданов Рустем Умєров

