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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року
Триває 1608-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів

За минулу добу зафіксовано 235 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 2

Противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 3

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 4

Противник 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки та у бік Шийківки, Ставків, Лиману й Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Павлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка, Шевченко, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 9

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026 року фото 12

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1608-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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