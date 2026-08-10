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Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення
фото: ДСНС

Російські війська регулярно застосовують тактику повторних ударів по місцях обстрілів, атакуючи рятувальників, медиків та інших екстрених служб, які прибувають ліквідовувати наслідки ударів

9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.

«Інші рятувальники не ушкоджені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна шана…», – додали в ДСНС.

Варто зазначити, що російські війська регулярно застосовують тактику повторних ударів по місцях обстрілів, атакуючи рятувальників, медиків та інших екстрених служб, які прибувають ліквідовувати наслідки ударів і допомагати постраждалим.

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Як відомо, рятувальник ДСНС Микола Белуха, який зазнав поранень під час удару російського безпілотника по пожежній частині в Богодухові 12 липня, помер у лікарні.

До слова, у під час нічної масованої атаки на Дніпро загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко. 

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Теги: Запоріжжя ДСНС рятувальники

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