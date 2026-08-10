Рятувальники потрапили під повторний обстріл на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення

Російські війська регулярно застосовують тактику повторних ударів по місцях обстрілів, атакуючи рятувальників, медиків та інших екстрених служб, які прибувають ліквідовувати наслідки ударів

9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.

«Інші рятувальники не ушкоджені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого рятувальника. Вічна шана…», – додали в ДСНС.

Варто зазначити, що російські війська регулярно застосовують тактику повторних ударів по місцях обстрілів, атакуючи рятувальників, медиків та інших екстрених служб, які прибувають ліквідовувати наслідки ударів і допомагати постраждалим.

Як відомо, рятувальник ДСНС Микола Белуха, який зазнав поранень під час удару російського безпілотника по пожежній частині в Богодухові 12 липня, помер у лікарні.

До слова, у під час нічної масованої атаки на Дніпро загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко.