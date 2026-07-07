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Удар по терміналу «Нової пошти» у Кривому Розі: як отримати компенсацію за посилки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по терміналу «Нової пошти» у Кривому Розі: як отримати компенсацію за посилки
Зайнялося приміщення логістичної компанії через атаку РФ
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Триває ліквідація наслідків атаки

Вранці 7 липня росіяни атакували Кривий Ріг. Унаслідок цього пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що працівники пошти не постраждали, вони на момент атаки перебували в укриттях. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

«Попри атаку, ми забезпечуємо безперервність логістичних процесів і тримаємо все під контролем. За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що відшкодує клієнтам втрачені відправлення.

«Нова пошта», як і завжди, бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак. Ми самостійно зв'яжемося з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат. Клієнт також може особисто звернутись із запитом на відшкодування до нашого національного кол-центру за номером 0-800-500-609. Підтримка працює цілодобово», – додається у заяві.

Зокрема, актуальну інформацію щодо трекінгу відправлень можна отримати в мобільному застосунку та на офіційному сайті «Нової пошти».

Нагадаємо, російські війська вранці 7 липня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу. Внаслідок атаки ворожий дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, що призвело до масштабної пожежі

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Теги: війна Кривий Ріг Нова пошта

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