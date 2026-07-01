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Учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі
Володимир Гончаров є призером чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби

Майор Володимир Гончаров відповідає за морально-психологічний стан російських окупантів

Учасник двох Олімпіад, призер чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби 49-річний Володимир Гончаров воює з Україною в лавах окупаційних військ. Як інформує «Главком», про це Sport.ua повідомило джерело в ЗСУ, причетне до допиту полонених.

У грудні 2023 року під час боїв за Авдіївку на Донеччині одним з підрозділів російських агресорів, який зазнав найбільше втрат, був мотострілковий полк 1487. Цей підрозділ відомий найперше тим, що байдуже ставиться до своїх втрат та жорстоким ставленням до особового складу. Полк 1487 брав участь у знищенні житлової та цивільної інфраструктури на Покровському напрямку, що може кваліфікуватися, як військовий злочин. Відомі факти розстрілів та побиття власних бійців, які відмовилися йти на штурм українських позицій.

Полонені військові російської армії, допитані українськими військовослужбовцями, повідомили, що за морально-психологічний стан одного з батальйонів 1487 мотострілкового полку відповідає майор Володимир Гончаров, призер чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби, учасник Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 та Ріо-де-Жанейро 2016.

Донедавна член олімпійської родини застосовує свої навички для знищення українських людей, спонукає своїх бійців на виконання злочинних наказів.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: війна окупанти кульова стрільба Олімпіада олімпійські ігри

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