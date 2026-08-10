Втрати ворога станом на 10 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:

особового складу – близько 1 459 210(+1 470) осіб;

танків – 12 255 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од.;

артилерійських систем – 47 621 (+41) од.;

РСЗВ – 2 019 (+6) од.;

засобів ППО – 1 558 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 151 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 236 (+461) од.;

спеціальної техніки – 4 511 (+6) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 10 серпня 2026 року