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Уражено дев'ять танкерів РФ в Азовському морі за ніч (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уражено дев'ять танкерів РФ в Азовському морі за ніч (відео)
Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин
фото: скриншот з відео

Протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території було уражено 53 військові цілі

Сили безпілотних систем уразили дев'ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».

«Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і один паром у Керчі», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території було уражено 53 військові цілі.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму.

До слова, у ніч проти 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових і логістичних об'єктах Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні підприємства, військовий аеродром, танкери «тіньового флоту» та автомобільні мости у Білгородській області.

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Теги: втрати флот РФ війна Азовське море

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