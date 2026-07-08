Уражено дев'ять танкерів РФ в Азовському морі за ніч (відео)
Протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території було уражено 53 військові цілі
Сили безпілотних систем уразили дев'ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, передає «Главком».
«Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і один паром у Керчі», – йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території було уражено 53 військові цілі.
Нагадаємо, у ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму.
До слова, у ніч проти 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових і логістичних об'єктах Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні підприємства, військовий аеродром, танкери «тіньового флоту» та автомобільні мости у Білгородській області.
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