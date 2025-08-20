Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Нині триває 1273-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів агресора

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося чотири боєзіткнення з противником.

Нагадаємо, триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кінець ультиматуму Трампа: чого чекати Україні та Путіну?
Кінець ультиматуму Трампа: чого чекати Україні та Путіну?
7 серпня, 14:58
Загиблих та травмованих на Хмельниччині немає
На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
21 липня, 09:30
Мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК
22 липня, 15:47
Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів
Масована атака безпілотниками по Сумах: одна жінка загинула, троє отримали поранення
22 липня, 17:45
У грудні 2024-го в селищі Новопустинці Яровий вижив, залишившись на позиції сам на сам із переважними силами противника
Став Героєм України посмертно. Згадаймо солдата Олега Ярового
25 липня, 09:00
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
23 липня, 17:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2023
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1760
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1684
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1683
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua