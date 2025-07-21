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На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
Загиблих та травмованих на Хмельниччині немає
фото: Сергій Тюрін/Telegram

Ступінь пошкодження будинків встановлюється

У Кам'янець-Подільському районі є руйнування внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За даними ОВА, внаслідок атаки частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна у 20 приватних будинках.

На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото) фото 1
фото: Сергій Тюрін/Telegram

«Ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Інформація уточнюється», – наголосив Тюрін.

На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото) фото 2
фото: Сергій Тюрін/Telegram

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про руйнування та постраждалих. 

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: Хмельниччина війна

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