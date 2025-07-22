Масована атака безпілотниками по Сумах: одна жінка загинула, троє отримали поранення
Сумчанку намагалися реанімувати, але безуспішно, розповів волонтер Червоного Хреста
У вівторок вдень російська армія атакувала Суми безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого є загиблі та поранені, пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.
Повідомляється, що внаслідок удару загинула 72-річна жінка, ще троє громадян отримали поранення.
Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, школа, лікарня, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки і транспортні засоби.
На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів, вилучають залишки безпілотних літальних апаратів, фіксують пошкодження.
Жінку намагалися реанімувати протягом 25 хвилин, але безуспішно, розповів місцевому виданню Кордон.Медіа волонтер Червоного Хреста Віталій Кулик.
У момент прильоту вона була на вулиці. Жінка отримала уламкове поранення грудної порожнини та ноги. Волонтери разом з медиками надавали їй допомогу, втім врятувати не змогли. Постраждала померла на місці.
Нагадаємо, сьогодні російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. У місті пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема навчальний та медичний заклад.
Також «Главком» писав, що наприкінці травня РФ влучила по харчовому підприємству в Сумах. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару по місцю роботи рятувальників