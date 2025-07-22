Масована атака безпілотниками по Сумах: одна жінка загинула, троє отримали поранення

Сумчанку намагалися реанімувати, але безуспішно, розповів волонтер Червоного Хреста

У вівторок вдень російська армія атакувала Суми безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого є загиблі та поранені, пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Повідомляється, що внаслідок удару загинула 72-річна жінка, ще троє громадян отримали поранення.

Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, школа, лікарня, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки і транспортні засоби.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів, вилучають залишки безпілотних літальних апаратів, фіксують пошкодження.

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Жінку намагалися реанімувати протягом 25 хвилин, але безуспішно, розповів місцевому виданню Кордон.Медіа волонтер Червоного Хреста Віталій Кулик.

У момент прильоту вона була на вулиці. Жінка отримала уламкове поранення грудної порожнини та ноги. Волонтери разом з медиками надавали їй допомогу, втім врятувати не змогли. Постраждала померла на місці.

Нагадаємо, сьогодні російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. У місті пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема навчальний та медичний заклад.

Також «Главком» писав, що наприкінці травня РФ влучила по харчовому підприємству в Сумах. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару по місцю роботи рятувальників