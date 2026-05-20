Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1547-й день повномасштабної війни
Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 250 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9168 дронів-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Чернацьке Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління, три райони зосередження особового складу, дві артилерійські системи та три ворожі пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Копанки, Озерне та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука та Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у районах населених пунктів Олександроград та Березове.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

