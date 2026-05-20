Атака на Дніпро: кількість загиблих та постраждалих зросла
42-річна жінка, а також чоловіки 47 і 25 років перебувають у лікарні у важкому стані
У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Як розповів Ганжа, 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років перебувають у лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
За словами чиновника, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль.
Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Через атаку, зокрема, понівечено склади з продуктами харчування.
Також уночі 20 травня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. В одному з районів міста повністю зруйновано одноповерхову будівлю, також зафіксовано влучання у багатоповерхівку.
Крім того, окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.
