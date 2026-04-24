ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського футболіста-аматора

Артем Худолєєв
Після завершення професійної кар'єри Сусін працював дитячим тренером

Окупант Сусін був капітаном команди «ЛуТек-Енергія»

Cили оборони знищили російського окупанта Олександра Сусіна. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Сусін народився 27 листопада 1983 року у Хабаровську. Грав за футбольні команди «Зміна», «ЛуТек-Енергія», «Псков-747».

Був капітаном команди «ЛуТек-Енергія». На аматорському рівні разом з нею неодноразово здобував золото чемпіонатів Приморського краю та Далекого Сходу.

Після завершення професійної кар'єри працював дитячим тренером.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації Сусіна.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 24 квітня 2026 року.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

