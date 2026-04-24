ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського футболіста-аматора

Окупант Сусін був капітаном команди «ЛуТек-Енергія»

Cили оборони знищили російського окупанта Олександра Сусіна. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Сусін народився 27 листопада 1983 року у Хабаровську. Грав за футбольні команди «Зміна», «ЛуТек-Енергія», «Псков-747».

Був капітаном команди «ЛуТек-Енергія». На аматорському рівні разом з нею неодноразово здобував золото чемпіонатів Приморського краю та Далекого Сходу.

Після завершення професійної кар'єри працював дитячим тренером.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації Сусіна.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 24 квітня 2026 року.

