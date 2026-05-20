Ворог вдарив по Вільнянську: поранено дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог вдарив по Вільнянську: поранено дітей
Росіяни знищили приватний будинок
фото: Запорізька ОВА
Унаслідок російської атаки поранено чоловіка, жінку, дворічного хлопчика та 12-річну дівчинку

Під ранок 20 травня російські війська атакували Вільнянськ у Запорізькій області. Удар прийшовся по приватному будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомив чиновника, оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

«Поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей – дворічний хлопчик і 12-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога», – розповів він.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Семеро людей, зокрема троє дітей, отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області. Унаслідок удару двоє пасажирів отримали уламкові травми.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Також уночі 20 травня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. В одному з районів міста повністю зруйновано одноповерхову будівлю, також зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Крім того, окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.

Теги: обстріл Запорізька область Іван Федоров

