Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise

Максим Бурич
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise
Танкер перебуває під санкціями України
фото: Генштаб ЗСУ

ВМС України вполювавали «тіньовий флот» РФ у Чорному морі

У середу вранці, 29 квітня, Сили оборони України провели успішну операцію з нейтралізації судна, яке забезпечувало економічну спроможність агресора. У відкритому морі було атаковано танкер Marquise, що використовувався РФ для незаконного експорту нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Ураження було здійснено підрозділом Військово-Морських Сил ЗСУ. Для атаки використали два морські безпілотні експериментальні катери (МБЕК)-камікадзе. Атака відбулася у 210 км на південний схід від російського міста Туапсе.

Танкер перебував у дрейфі з вимкненою системою AIS (автоматична ідентифікаційна система), що зазвичай свідчить про спробу приховати переміщення. Ймовірно, судно очікувало перекачування палива у відкритому морі з іншого танкера.

Удари припали на кормову частину судна – безпосередньо в район гвинто-рульової групи та машинного відділення. Це гарантовано виводить танкер з ладу на тривалий термін.

Судно Marquise (прапор Камеруну) – це танкер великої місткості (понад 37 тис. тонн), який входить до так званого «тіньового флоту» Кремля. Танкер перебуває під санкціями України, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади та Нової Зеландії.

Окупанти використовували судно для таємного транспортування нафтопродуктів, прибуток від яких йшов на фінансування війни проти України.

На момент атаки Marquise був без вантажу, що дозволило уникнути масштабної екологічної катастрофи в акваторії Чорного моря, при цьому критично пошкодивши технічну базу противника.

Наразі ступінь пошкоджень Marquise уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня росіяни атакували Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise
Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise
РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
РФ атакувала енергооб’єкти. «Укренерго» закликали до ощадливого споживання світла
Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові
Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року
РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі
РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі

