Втрати ворога станом на 20 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 20 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:
- особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб
- танків – 11 943 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.
- артилерійських систем – 42 400 (+60) од.
- РСЗВ – 1 795 (+3) од.
- засоби ППО – 1 388 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.
- спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1547-й день повномасштабної війни в Україні.
