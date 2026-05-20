Втрати ворога станом на 20 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 943 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб
  • танків – 11 943 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од.
  • артилерійських систем – 42 400 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 795 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 388 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од.
  • спеціальна техніка – 4 206 (+4) од.
Нагадаємо, триває 1547-й день повномасштабної війни в Україні.

