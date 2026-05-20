В окупованому Маріуполі ворог заявив про початок відновлення меткомбінату імені Ілліча

За чотири роки окупації загарбники регулярно звітують про «відновлення промислового потенціалу» міста

Ворог у Маріуполі оголосив черговий план відродження металургійного підприємства

Російська окупаційна адміністрація Маріуполя заявила про початок так званого «відновлення» металургійного комбінату імені Ілліча. У міській раді українського Маріуполя цей крок назвали черговою популістською заявою для прикриття розграбування заводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу міськради.

Повідомляється, що так званий «заступник голови» окупаційної адміністрації міста Ігнат Яремчук заявив, що росіяни нібито знайшли «інвестора», який уже розпочав поетапну реалізацію проєкту з «відродження» промислового гіганта.

«Інвестор, обраний федеральним урядом і мінпромторгом РФ, приступив до поетапної реалізації проєкту з відродження Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча», – повідомив російським журналістам заступник голови адміністрації окупованого Маріуполя Ігнат Яремчук.

При цьому жодних конкретних деталей, термінів або імені «інвестора» колаборанти традиційно не озвучили. За словами Яремчука, масштаби та напрямки роботи комбінату ще будуть коригуватися «залежно від ринкової кон'юнктури».

У міській раді наголошують, що реальна мета окупантів кардинально відрізняється від їхніх обіцянок. Після захоплення Маріуполя у 2022 році комбінату ім. Ілліча перейшов під фактичний контроль «кадировців». Увесь цей час загарбники займалися виключно розпилом унікального обладнання комбінату на металобрухт для подальшого продажу та власного збагачення.

Зауважимо, за чотири роки окупації загарбники регулярно звітують про «відновлення промислового потенціалу» знищеного ними міста, проте жоден із планів не був реалізований:

«Зрозуміло точно, що в окупації маріупольські заводи не повернуть собі статус промислових гігантів. Наразі вони є лише майданчиками для популістських заяв та розпилу залишків металургійних потужностей», – підсумували в законній міській раді Маріуполя.

«Главком» писав, що російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент».

