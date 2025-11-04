Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1350-й день повномасштабної війни в Україні

Окупанти завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосували шість ракет, скинули 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 029 дронів-камікадзе та здійснили 3 668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 листопада станом на 22:00 відбулося 144 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, зокрема вісім — із

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили сім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в бік населених пунктів Бересток і Софіївка.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. У п’яти локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 15 разів атакував у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Покровське та Олексіївка.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили три атаки росіян неподалік Новомиколаївки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Солодке, Пологи та Тернувате.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три марні спроби просунутись у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 4 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1350-й день повномасштабної війни в Україні.

