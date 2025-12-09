Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)

У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю

Уночі російська терористична армія здійснила удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, ніхто з рятувальників не постраждав.

Раніше у Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА. Особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.