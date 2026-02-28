Головна Країна Події в Україні
Безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Макіївці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Макіївці
фото: соціальні мережі

Вибухи чули у Донецьку, Макіївці та Харцизьку

У ніч на 1 березня безпілотники атакували окупованому Макіївку у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Вибухи пролунали в окупованих містах Донеччини: у Донецьку, Макіївці та Харцизьку. 

У мережі пишуть, що у Макіївці внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на нафтобазі.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. 

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

