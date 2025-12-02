NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США

Росія продовжує вимагати контролю над усією Донецькою області

Російська Федерація не має наміру поступатися у трьох ключових пунктах потенційного мирного плану США. Про це повідомляє NBC News з посиланням на слова російського чиновника, передає «Главком».

За інформацією видання, очільник Кремля ніколи не пом’якшував своїх вимог. Він домагається повного захоплення східної промислової території України – Донбасу. Крім того, диктатор вимагає «демілітаризації» України, що, по суті, позбавить країну можливості оборонятися, а також визнання підсумкового мирного врегулювання в рамках міжнародного права.

Російський посадовець окреслив ці «стовпи» жорсткої позиції:

територія Донбасу;

обмеження чисельності Збройних Сил України;

визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів та Європи.

Водночас, чиновник зазначив, що Москва може бути гнучкою у деяких «другорядних питаннях», наприклад, щодо статусу заморожених активів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту.

«Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.