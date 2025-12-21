Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У США пройшли переговори представника Путіна з американцями, Сполучені Штати захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели.

Переговори у США

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні просувається добре.

За словами Дмитрієва, консультації розпочалися нещодавно і розраховані на два дні. Він зазначив, що розмови проходять у «конструктивному» ключі та триватимуть протягом сьогоднішнього й завтрашнього днів.

США захопили нафтовий танкер

Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Як повідомляє Reuters, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Це вже друге подібне захоплення за останні тижні, що відбувається на тлі масштабного нарощування американської військової присутності в регіоні.

Операція, проведена в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт. Очільниця Департаменту внутрішньої безпеки Крісті Ноем та міністр оборони Піт Хегсет підтвердили факт затримання, наголосивши на рішучості Вашингтона припинити незаконне транспортування санкційної нафти. За словами американських посадовців, ці ресурси використовуються режимом Ніколаса Мадуро для фінансування наркотероризму та дестабілізації Західної півкулі.

Нацрозвідка США розкритувала матеріал Reuters про війну в Україні

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард різко розкритикувала публікацію агентства Reuters, у якій стверджувалося, що Володимир Путін прагне захопити всю Україну та частину Європи. Габбард назвала ці дані «брехнею та пропагандою», спрямованою на зрив мирних ініціатив Дональда Трампа.

За словами очільниці Нацрозвідки, видання свідомо просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни». Вона підкреслила, що такі публікації мають на меті посіяти істерію та страх, щоб змусити суспільство підтримати ескалацію та втягнути армію США у пряме протистояння з Росією. Габбард зазначила, що згідно з оцінками американської розвідки, РФ насправді намагається уникнути великої війни з НАТО і наразі не має військових можливостей для окупації всієї України чи європейських країн.

США замовили супутники для відстеження ракет

США посилюють свою космічну оборону в межах масштабного проєкту з модернізації системи раннього попередження. Як повідомляє Bloomberg, Агентство з розвитку космосу уклало контракт із компанією L3Harris на суму $843 млн для розробки та запуску 18 нових супутників.

Ці космічні апарати працюватимуть на низькій навколоземній орбіті та стануть ключовим елементом оборонної концепції «Золотий купол», яку ініціював Дональд Трамп. Головне завдання системи –виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз, зокрема гіперзвукових ракет, які через свою швидкість та маневреність є надскладними для перехоплення звичайними засобами ППО.

З файлів Епштейна зникло фото Трампа

З офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. На дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників.

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.