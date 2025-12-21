Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
фото: AP

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

У США пройшли переговори представника Путіна з американцями, Сполучені Штати захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели.

Переговори у США

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес  у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні просувається добре. 

За словами Дмитрієва, консультації розпочалися нещодавно і розраховані на два дні. Він зазначив, що розмови проходять у «конструктивному» ключі та триватимуть протягом сьогоднішнього й завтрашнього днів.

США захопили нафтовий танкер

Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Як повідомляє Reuters, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Це вже друге подібне захоплення за останні тижні, що відбувається на тлі масштабного нарощування американської військової присутності в регіоні.

Операція, проведена в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт. Очільниця Департаменту внутрішньої безпеки Крісті Ноем та міністр оборони Піт Хегсет підтвердили факт затримання, наголосивши на рішучості Вашингтона припинити незаконне транспортування санкційної нафти. За словами американських посадовців, ці ресурси використовуються режимом Ніколаса Мадуро для фінансування наркотероризму та дестабілізації Західної півкулі.

Нацрозвідка США розкритувала матеріал Reuters про війну в Україні

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард різко розкритикувала публікацію агентства Reuters, у якій стверджувалося, що Володимир Путін прагне захопити всю Україну та частину Європи. Габбард назвала ці дані «брехнею та пропагандою», спрямованою на зрив мирних ініціатив Дональда Трампа.

За словами очільниці Нацрозвідки, видання свідомо просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни». Вона підкреслила, що такі публікації мають на меті посіяти істерію та страх, щоб змусити суспільство підтримати ескалацію та втягнути армію США у пряме протистояння з Росією. Габбард зазначила, що згідно з оцінками американської розвідки, РФ насправді намагається уникнути великої війни з НАТО і наразі не має військових можливостей для окупації всієї України чи європейських країн.

США замовили супутники для відстеження ракет

США посилюють свою космічну оборону в межах масштабного проєкту з модернізації системи раннього попередження. Як повідомляє Bloomberg, Агентство з розвитку космосу уклало контракт із компанією L3Harris на суму $843 млн для розробки та запуску 18 нових супутників.

Ці космічні апарати працюватимуть на низькій навколоземній орбіті та стануть ключовим елементом оборонної концепції «Золотий купол», яку ініціював Дональд Трамп. Головне завдання системи –виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз, зокрема гіперзвукових ракет, які через свою швидкість та маневреність є надскладними для перехоплення звичайними засобами ППО.

З файлів Епштейна зникло фото Трампа

З офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. На дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників.

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.

Теги: путін Дональд Трамп переговори США росія Венесуела війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У середині листопада Герман Галущенко з тріском залишив Мін'юст
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
Вчора, 10:00
Буферна зона чи економічний анклав: у FP пояснили чому плани США щодо Донбасу проваляться
Буферна зона чи економічний анклав: у FP пояснили чому плани США щодо Донбасу проваляться
Вчора, 05:27
Робочий візит президента України до Німеччини. 14 грудня 2025 року
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
16 грудня, 23:44
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
11 грудня, 04:57
Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16%
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
1 грудня, 18:51
Рубіо зробив заяву про адміністрацію Трампа
В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву
26 листопада, 12:17
Заступниця голови Офісу президента: Ми продовжуємо роботу зі створення Спеціального трибуналу
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни
26 листопада, 10:48
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
24 листопада, 00:24

Політика

Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua