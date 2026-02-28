Кіт визволив із пастки наземний дрон та допоміг евакуювати пораненого воїна

Тварина привернула увагу військових, і вони виштовхали техніку

Місцевий кіт допоміг бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка врятувати наземний роботизований комплекс та пораненого побратима. Як інформує «Главком», зворушливе відео із чотирилапим рятівником бригада оприлюднила в соцмережах.

Під час однієї з місій НРК роти безпілотних наземних систем 92 бригади забуксував. Оператор робив усе, що в його силах, аби повернути робота у стрій, але той застряг безнадійно.

Під час евакуаційної місії НРК 92 штурмової бригади забуксував. Оператор робив усе, аби повернути робота у стрій, але той застряг безнадійно. На допомогу прийшов пухнастик. Зрештою пораненого воїна вдалося успішно евакуювати. Як саме допоміг кіт – дивіться у відео. pic.twitter.com/8dsQ8vZnK4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2026

«Ми б не доїхали через погані погодні умови — дорога і видимість були жахливими. Робот буксував, оператор робив усе, що в його силах. І врешті-решт застрягли на узбіччі. І тут з’явився кіт. Він покликав суміжників, щоб вони нас виштовхали і ми доїхали до точки евакуації», – розповіли у 92-й бригаді.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував американському мільярдеру Ілону Маску за відключення російських військових від супутникового зв’язку Starlink.

Польський міністр прокоментував інформацію, поширену російськими військовими блогерами, про масове відключення терміналів Starlink, які використовували російські війська.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink, якими користувалися російські військові, заблоковані, а в Україні триває масштабна верифікація обладнання. За його словами, перша черга терміналів, внесених до «білого списку», вже стабільно працює, а самі списки оновлюють раз на добу. Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, тоді як для юридичних осіб відповідну послугу планують запустити на порталі «Дія».