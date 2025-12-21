Головна Країна Події в Україні
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
У селищі Грабовське тривають бої
фото: 33-й окремий штурмовий полк (ілюстративне)

Українські оборонці намагаються вибити окупантів на російську територію

Російські загарбники прорвалися в селище Грабовське Сумської області. У населеному пункті тривають бої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Українські оборонці докладають зусиль, щоб вибити окупантів на російську територію. Військові уточнили, що, попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.

Російські загарбники прорвалися в селище Грабовське Сумської області
Російські загарбники прорвалися в селище Грабовське Сумської області
мапа DeepState

Нагадаємо, що, за повідомленням Головного управління комунікацій Збройних сил України, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії. 

Раніше медіа повідомляли, що в ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Водночас зафіксовано подальший наступ ворожих підрозділів у бік населених пунктів Рясне та хутір Високий. У Рясному, де також перебували мирні жителі, ввечері 20 грудня розпочалися термінові евакуаційні заходи.

війна Сумщина фронт наступ

Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
Прорив окупантів на Сумщині: де точаться бої
