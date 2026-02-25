Головна Країна Події в Україні
Енергетичний терор. Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження під час атаки ворога 3 лютого
фото: Віталій Кличко

За словами генпрокурора, інтенсивність останніх атак по енергетиці перевищує разом взяті попередні періоди масованих обстрілів

До Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

Зазначається, що документ підготовлено Офісом генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

«Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України. Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року», – йдеться в заяві.

Кравченко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики з липня 2025 року по лютий 2026 року загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб.

«Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності», – пояснив генпрокурор.

За словами керівника Офісу генпрокурора, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи збройних сил РФ і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази.

«Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС. Робота зі збору та систематизації доказів триває», – підсумував Кравченко.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Теги: Руслан Кравченко Міжнародний кримінальний суд енергетика

