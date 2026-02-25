Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

РФ у війні з Україною станом на 25 лютого втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 лютого 2026 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила 24 091 бойову броньовану машину

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie