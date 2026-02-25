Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 25 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 25 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб
- танків – 11 701 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 091 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 589 (+29) од.
- РСЗВ – 1 655 (+1) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.
