Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 24 091 бойову броньовану машину
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 25 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 25 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб
  • танків – 11 701 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 589 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 655 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

