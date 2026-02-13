Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року
Нині триває 1451-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 37 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два – із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару – скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року фото 8

Нагадаємо, триває 1451-й день повномасштабної війни в Україні.

