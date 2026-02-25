Головна Країна Події в Україні
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію
Пьотр Лукасевич: ставлю сто генераторів проти одного антиукраїнського гасла, яка вигукне якийсь хуліган у Польщі
фото: glavcom.ua

Пьотр Лукасевич: «Поляки зібрали 10 млн злотих і передали велику кількість генераторів для Харкова, Сум та Києва»

На тлі маніпуляцій навколо «втоми від війни» та соціологічних опитувань, польське суспільство демонструє реальну солідарність з українським народом. Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич назвав нещодавній збір коштів на енергетичну допомогу ключовим показником міцності відносин між народами. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Пьотр Лукасевич поділився фактом, який став для нього «найкращим моментом» на дипломатичній посаді. Лише два тижні тому громадяни Польщі зібрали 10 млн злотих, за які було придбано та передано велику кількість генераторів для Харкова, Сум та Києва.

«Ви питаєте про ставлення поляків до українців, тож я відповім вам так: два тижні тому я пережив найкращий момент свого перебування на цій дипломатичній посаді. У ці дні поляки зібрали 10 мільйонів злотих і передали велику кількість генераторів для Харкова, Сум та Києва. Я ще ніколи не пишався так тим, що представляю польський народ і моїх співвітчизників в Україні», – зазначив дипломат.

Відповідаючи на запитання про діяльність певних сил, що намагаються розпалювати антиукраїнські настрої, Лукасевич використав наочне порівняння. Він наголосив, що не вбачає в таких рухах загрози для стратегічного партнерства.

«Ні, я не оцінюю їх як загрозу для наших стосунків. Ставлю сто генераторів проти одного антиукраїнського гасла, яка вигукне якийсь хуліган у Польщі. А генератори важать все ж більше», – зауважив він із посмішкою.

Така допомога на ділі повністю нівелює ефект від поодиноких деструктивних закликів.

Дипломат підкреслив, що колектив польської амбасади залишається в Києві та розділяє всі виклики війни разом із містянами.

«Хочу сказати, що для мене і моїх колег з амбасади є честю розділяти зараз долю киян і підтримувати їх під час російських атак. Всі наші працівники роблять усе можливе, щоб зменшити страждання містян, тому ми й долучилися до акції підтримки українців та постачання до вашої столиці генераторів», – розповів дипломат.

Нагадаємо, Польща відправила масштабну партію енергетичної допомоги для підтримки столиці України та прилеглих населених пунктів. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич.

За словами Лукашевича до Києва та громад Київщини вже прямують 400 генераторів різних модифікацій.

Дипломат зазначив, що обладнання було виділено з державних резервів Польщі для оперативного реагування на енергетичні виклики, з якими стикається регіон. Ця поставка має допомогти стабілізувати ситуацію з енергопостачанням у житлових секторах та на об'єктах критичної інфраструктури, які потерпають від дефіциту потужностей.

