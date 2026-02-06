Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
За словами Сирського, у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач: рівень втрат ворога перевищує можливості з поповнення його військ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення», – сказав головнокомандувач.

Сирський зазначив, що в середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців.

Нагадаємо, в останні тижні кількість російських втрат в Україні різко зросла. І в разі збереження цієї тенденції, Росії буде важко замінити втрати без певної форми мобілізації.

Bloomberg наголошує, що протягом грудня Російська Федерація зазнала 35 тис. втрат в особовому складі. Тим часом глава Міноборони України Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 тис. до літа цього року.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 6 лютого 2026 року. РФ у війні з Україною станом на 6 лютого втратила близько 1 244 560 окупантів.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський окупанти війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Вчора, 10:14
Російське військово-політичне керівництво профінансувало виробництво цих БпЛА значною мірою
Чи здатна Росія наростити авіацію у 2026 році?
13 сiчня, 10:10
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro
Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro Тема №1
22 сiчня, 14:35
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі
12 сiчня, 04:59
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
21 сiчня, 02:06
За словами письменниці, електропостачання було відсутнє понад 50 годин безперервно
Письменниця Марія Матіос розповіла, як провела три доби без електрики під Києвом
12 сiчня, 13:13
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
Нині триває 1441-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
3 лютого, 08:12

Події в Україні

Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua