Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рівень втрат росіян перевищує їхні можливості з поповнення особового складу. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення», – сказав головнокомандувач.

Сирський зазначив, що в середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців.

Нагадаємо, в останні тижні кількість російських втрат в Україні різко зросла. І в разі збереження цієї тенденції, Росії буде важко замінити втрати без певної форми мобілізації.

Bloomberg наголошує, що протягом грудня Російська Федерація зазнала 35 тис. втрат в особовому складі. Тим часом глава Міноборони України Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 тис. до літа цього року.

