Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 лютого станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19, знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Одну атаку відбили українські захисники у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Таврійське, Комишуваха, Веселянка.

Нагадаємо, триває 1460-й день повномасштабної війни в Україні.