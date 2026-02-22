Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 лютого станом на 22:00 відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19, знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Одну атаку відбили українські захисники у бік Глушківки.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Таврійське, Комишуваха, Веселянка.

Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1460-й день повномасштабної війни в Україні.

Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ

